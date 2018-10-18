Будьте умнее бензоколонок Для самого автомобильного города России проблема заправок актуальна всегда. Зачастую водители жалуются друг другу, в соцсетях и даже пытаются выяснять отношения с АЗС, которые подозревают в недоливе топлива в бак или ненадлежащем качестве бензина.

Возможно, некоторые заправки грешат такими недостатками, позволяют себе недолив и обман, но мы с вами должны быть умнее бензоколонок. Специалисты ФГБУ «Приморский центр стандартизации, метрологии и испытаний» рассказали, как обойти хитрости заправщиков и выйти победителем из схватки с колонкой.

Как пояснили в Приморском ЦСМ, водители, пытаясь понять, верное ли количество топлива они получили, смотрят на указатель уровня топлива в баке автомобиля. Однако достоверными считать эти данные не стоит: на уровень стрелочки влияет не только количество бензина, но и уклон машины, загрязнение бака и даже напряжение бортовой сети. Кроме того, ввести в заблуждение может и перелив топлива в бак, тогда стрелка уровня топлива может колебаться.

Кроме того, каждая бензоколонка проходит тщательный контроль, затем ее опечатывают. Перед заправкой стоит обратить внимание на то, есть ли на колонке пломба, закрывающая доступ к компьютерной части и агрегатам оборудования.

Как объяснили в Приморском ЦСМ, есть еще один простой способ проверить колонку. На каждой заправке должен быть так называемый мерник – сосуд определенного объема, предназначенный для контроля точности работы колонки. С помощью этого сосуда работники АЗС должны по просьбе клиента провести проверку, чтобы узнать действительный объем налива.

Однако, чтобы быть уверенным в том, что обман вам не показался, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил. Профессиональными советами поделился ведущий инженер отдела поверки теплотехнических и механических средств измерений Приморского ЦСМ Вадим Краснов, – заправляйте машины только фиксированным объемом топлива (например, 20 литров, а не «на 1000 рублей»). Тогда вы точно будете знать, сколько должно было отправиться в бак, кроме того, не будете дарить сдачу АЗС.

– Заправляйте машину попеременно то большими, то маленькими объемами топлива. Это позволит работать датчику в баке во всем диапазоне уровней. Так он будет реже зависать после заправки.

– Не заправляйте бак под горло. Нефтепродукты очень чувствительны к температурным изменениям. При таких условиях топливу некуда будет расширяться.

Автор: Анна МИРОНОВА