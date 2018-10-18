Алюминиевые провода возвращают в жилые дома Скорей всего, в многоквартирных высотках, которые будут сдаваться в ближайшие годы, медную проводку заменит алюминиевая.

Минстрой утвердил изменения в правилах, позволяющие применять при строительстве жилых домов кабели и провода с жилами из алюминиевых сплавов. Минпромторг и Росстандарт также поддержали нововведение. Инициатором же возвращения алюминиевых проводов стала компания «Русал». Измененные стандарты вступят в силу с 20 марта 2019 года.

Как сообщают «Известия», «Русал» инициировал обсуждение этого вопроса в правительстве еще в 2016 году, но к финальной стадии оно подошло только сейчас.

Напомним, что алюминиевая проводка активно применялась в СССР, но в 1990-х годах от нее стали отказываться из-за участившихся пожаров. По этой же причине в 2003 году использование алюминиевых проводов было вовсе запрещено. Правда, в «Русале» утверждают, что нынешние кабели – это современная безопасная продукция.

В Минпромторге подчеркнули, что продукция прошла испытания, которые подтвердили безопасность ее применения. В ведомстве пояснили, что речь идет не о полностью алюминиевой проводке, а о проводах с жилами из алюминиевых сплавов, в состав которых также входят железо, медь и ряд других металлов. Производство сплавов уже освоено на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах, входящих в корпорацию «Русал», отметили в компании.

– Безопасность применения электропроводки с жилами из алюминиевых сплавов в строительстве подтверждается международным опытом, проведенными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, – добавили в Минпромторге.

Заключения предоставили ведущие профильные институты: в области кабельной промышленности – ОАО «ВНИИКП», в области пожарной безопасности – ВНИИПО МЧС России и в области проектирования, изготовления и монтажа электроустановок – ассоциация «Росэлектромонтаж», добавили в ведомстве.

Эту информацию подтверждает и Минэнерго. В ноябре 2017 года министерство выпустило приказ, в котором перечислило требования при выполнении электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов. До вступления в силу приказа для электрификации зданий и сооружений в России можно было использовать только медную проводку.

Тем не менее эксперты-электрики весьма скептично относятся к массовому возвращению алюминиевых проводов.

– Разница в цене между алюминием и медью небольшая, но при этом достоинства медного провода неоспоримы: энергопотери алюминиевых сплавов больше, чем медных, проводимость их меньше в два раза. Алюминий окисляется при контакте с воздухом, у него меньший срок службы, слабая механическая прочность (после нескольких изгибаний алюминиевый кабель легко ломается). Одним словом, в своем доме я алюминиевые провода не стал бы использовать, – признался корреспонденту «В» электрик со стажем Василий Сергеев.

Но это не значит, что в своих квартирах граждане не смогут монтировать кабели с медной жилой. Но надо помнить, что медь и алюминий напрямую соединять нельзя, поскольку алюминий переносит меньшую нагрузку и быстрее греется. Кроме того, при прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит химическая реакция. Дальнейшие последствия: окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции, короткое замыкание…

– Проблема решается: ведь монтируют медную проводку в своих квартирах жители хрущевок. Например, делают соединение через коммутационную колодку. Скорей всего, так же будут поступать и жители квартир в новостройках, которые будут сдаваться уже с алюминиевой проводкой, – рассуждает Василий Сергеев.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО