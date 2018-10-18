На помощь патрулю пришли дружинники Благодаря народным дружинам с начала этого года в Приморье раскрыто 138 преступлений, пресечено 6407 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе региона.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано 158 народных дружин и 27 общественных объединений правоохранительной направленности, в которых состоят более 2 тысяч человек, добавили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности.

«В основном дружинников задействуют при совместном с сотрудниками полиции патрулировании мест массового пребывания граждан, работе с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних в жилом секторе. Также добровольцы участвуют в уничтожении очагов произрастания дикорастущей и культивируемой конопли, помогают сотрудникам Госавтоинспекции в выявлении нарушений правил дорожного движения», – пояснили в ведомстве.

Кроме этого, дружинники занимаются проведением информационно-разъяснительной работы среди граждан по профилактике наркомании, незаконной реализации алкогольной продукции, соблюдению гражданами ПДД и наиболее распространенным способам краж и мошеннических действий.

В департаменте отметили, что сейчас краевые и муниципальные власти уделяют внимание материально-техническому обеспечению народных дружин и защите интересов самих общественников. Так, в городах и районах приняты нормативно-правовые акты, направленные на привлечение к участию в охране общественного порядка населения и его материальное стимулирование.

Например, в ряде муниципалитетов Приморья дружинникам за каждый час дежурства выплачивают по 100 рублей и компенсируют проезд в общественном транспорте.

«Помимо этого, в 2016 году установлены социальные гарантии народным дружинникам и членам их семей при получении добровольцем тяжких увечий при участии в обеспечении общественного порядка», – уточнили специалисты.

В общей сложности в текущем году органами государственной власти и местного самоуправления на обеспечение деятельности народных дружин направлено почти 500 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»