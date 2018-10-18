На Второй Речке ремонтируют тротуары Сразу в нескольких районах Владивостока идут работы по ремонту тротуаров. Строители по заказу горадминистрации демонтируют старые разрушенные бордюрные камни, готовят основание под новое асфальтовое покрытие. Обновленные пешеходные зоны будут удобны для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных.

В этом году на ремонт тротуаров по программе «Доступная среда» были дополнительно выделены 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. На эти средства подрядные организации выполнят работы по ремонту пешеходных путей и адаптации их для маломобильных горожан – инвалидов-колясочников, слабовидящих, родителей с колясками.

«Ремонтные работы будут проведены от моста на пересечении Русской и проспекта 100 лет Владивостоку до поворота на улицу Кирова, а также от остановки общественного транспорта «Багратиона» до «Больницы рыбаков», – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

На объектах полностью отремонтируют тротуары: заменят основание и асфальтовое покрытие, установят новые бордюры, в местах сопряжения с проезжей частью будет установлена тактильная плитка и занижены бордюры. Кроме того, дорожники оборудуют для маломобильных горожан и пешеходную зону от остановки «Сельская» до Луговой, 52а. Здесь также занизят бордюры и установят тактильные указатели в местах сопряжения с проезжей частью.

Напомним, что в этом году в рамках реализации программы «Доступная среда» в городе устанавливают дополнительные речевые информаторы на светофорах, выделяют места для парковки транспорта инвалидов, а также продолжают адаптировать административные здания и другие городские объекты. Новая пешеходная дорожка, адаптированная и для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, связала остановку общественного транспорта «Диомид» со зданием Пенсионного фонда, расположенным на улице Калинина, 241. Здесь полностью заменили покрытие, понизили бордюры, смонтировали тактильную плитку и леерное ограждение. На трех наземных пешеходных переходах в микрорайоне Снеговая Падь понизили бордюры и установили тактильные указатели для слабовидящих граждан. Все объекты, на которых проводятся работы по адаптации, были предложены и согласованы с общественными объединениями людей с ограниченными возможностями.

Автор: Отдел новостей «В»