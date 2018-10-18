Во дворах установят детские площадки и диван Новый спортивно-игровой комплекс, качельный комплекс и парковый диван установят в тех дворах Владивостока, где позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных.

Как уже писал «В», эти подарки от администрации города получат победитель и призеры городского конкурса «Доступная среда». В нем в этом году приняли участие 13 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии. В их числе – дома на Харьковской, 3, Адм. Горшкова, 22, Леонова, 66, Тухачевского, 38, 56, 60 и 68, Бестужева, 21, Черняховского, 5в, Крыгина, 40, Четвертой, 6б, Нейбута, 137 и 139.

«Имена победителей и призеров конкурса, которым и достанутся подарки, станут известны уже на этой неделе», – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

Напомним, что в рамках конкурса комиссия оценивала благоустройство территорий, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, наличие пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого.

«Конкурсантов оценивала специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты мэрии, депутат думы города, представители обществ слепых и глухих, Совета многодетных родителей, обществ инвалидов Первомайского и Фрунзенского районов, общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» и общества инвалидов «Спортивный Владос», – пояснила Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации Владивостока.

Отметим, что данный конкурс стал уже традиционным и проводится в приморской столице ежегодно.

Автор: Отдел новостей «В»