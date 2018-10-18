Территории школ ограждают от въезда автомобилей Новые металлические ограждения монтируют во Владивостоке вокруг школ № 60 и 73. Таким образом специалисты мэрии повышают безопасность учреждений образования, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, благодаря заборам на территории школ не смогут заезжать автомобили.

В этом году на ремонт учреждений образования было выделено 440 миллионов рублей. Это вдвое больше обычной ежегодной суммы. Основная часть денег направлена на обеспечение безопасности детей. Речь идет о новых ограждениях, камерах видеонаблюдения, автоматических пожарных сигнализациях.

Кроме того, в ходе подготовки к новому учебному году в ряде школ были отремонтированы кровли, полы, спортивные залы, пищеблоки, системы отопления. Для школ № 8 и 72, находящихся в пригороде, закуплены новые школьные автобусы.

Автор: Отдел новостей «В»