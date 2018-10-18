Ливнеприемную камеру восстановили на улице Фонтанной Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») отремонтировали ливнеприемную камеру системы городского водоотведения на улице Фонтанной, 17. Бригада рабочих установила железобетонные конструкции и восстановила асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ходе планового ремонта установлены новая ливнеприемная камера и плита перекрытия с люком, выполнена отсыпка щебнем и восстановлено благоустройство территории. Кроме того, мобильная бригада выполнила работы по прочистке сетей системы ливневой канализации на этом участке», – уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Промывка, прочистка и ремонт сетей ливневой канализации ведутся ежедневно в краевом центре. С начала года работы проведены более чем на 7 тысячах погонных метров системы водоотведения. Только в сентябре бригады «СГТ» выполнили прочистку системы на ул. Борисенко, Никифорова, 2а, Русской, Маковского, Воронежской, Окатовой, Приморской, Уборевича, Шишкина, Киевской, Котельникова, 15, Шошина и других. В этом году на дорогах и пешеходных зонах отремонтировали и заменили более 140 люков и 170 ливнеприемных решеток.

Напомним, что изношенность сетей ливневой канализации во Владивостоке – одна из острых коммунальных проблем. По подсчетам специалистов, в городе порядка 300 километров сетей системы водоотведения и 60 % из них требуют ремонта.

В 2011 году началась планомерная работа по паспортизации, прочистке и ремонту сетей ливневой канализации. На первом этапе такой работы было паспортизировано 155 участков общей протяженностью 115 километров. На сегодняшний день в реестре муниципальной собственности числится 161 километр сетей. В ближайшее время еще три километра сетей будут поставлены на баланс муниципалитета. Это сети на улицах Чехова, Володарского, 60 лет ВЛКСМ, Русской (от кольца «Багратиона» до «Техучилища» и от «тысячекоечной» больницы до пересечения с ул. Русской), Узбекской и Лермонтова.

За прошедшие годы масштабные работы по ремонту сетей ливневой канализации проведены более чем на 40 улицах Владивостока. В этом году отремонтируют более 20 участков городской системы ливневой канализации.

Справка «В»

Реконструкция инженерных коммуникаций уже проведена на Пионерской, 1, Пасадской, 20, Карякинской, 33, от Уткинской, 8 к Алеутской, 52, Калинина, 146, Таежной, 4–6, на проспекте «Красного знамени», 78, Верхнепортовой, 2, Снеговой, 113б, Корабельной набережной, 1а, Светланской, 152, Нерчинской, 32. Сейчас работы ведутся на улицах Адмирала Кузнецова, 78, Башидзе, 12–14, Семеновской, 15, Постышева, 7, Чапаева, 3–5, Русской, 48, Героев «Варяга», 10, Всеволода Сибирцева, 74.

Автор: Отдел новостей «В»