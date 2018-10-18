Молодым педагогам расширили возрастные рамки Специалисты исключили несколько условий из городской программы «Молодой педагог», чтобы как можно больше начинающих учителей могли получать денежные доплаты. Речь идет о 18 тысячах рублей ежемесячно в течение первых трех лет работы, уточнили в пресс-службе мэрии.

Откорректированы три пункта муниципальной программы поддержки молодых педагогов. Из условий программы была убрана формулировка «впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие в краевой центр и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать в программе. Раньше это было невозможно. Также расширены возрастные рамки. Теперь молодым педагогом считается специалист до 35 лет, а не до 30, как было раньше. И последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, то, даже пройдя соответствующие курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также сможет участвовать в муниципальной программе «Молодой педагог».

Корректировки внесены в июле этого года. Изменения уже принесли свои результаты: в прошлом году благодаря программе в школы и детские сады Владивостока пришли работать 69 молодых педагогов. За три месяца этого года (с июля по октябрь) таких специалистов уже 74.

Напомним также, что, устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог», специалист получает около 40 тысяч подъемных.

Автор: Отдел новостей «В»