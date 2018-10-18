В городском общественном транспорте установят терминалы безналичной оплаты проезда Оборудование, которое позволит расплачиваться за проезд банковской или транспортной картой, а также при необходимости и наличными, уже прибыло в приморскую столицу, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ближайшие дни начнется его установка в автобусах, трамваях, троллейбусах и на прибрежном морском транспорте.

«Поступило 700 комплектов оборудования, они прибыли из Новосибирска, – сообщила директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина. – Часть терминалов будет установлена сразу, еще часть уйдет в резерв. Также на днях ожидаем поступление рекламной продукции, которая необходима для информирования населения».

Напомним, что исполнитель по внедрению на городском пассажирском транспорте новой системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке был определен в конце сентября. Им после проведения открытого конкурса стало ПАО «Сбербанк». Соответствующую конкурсную документацию разработали, а также организовали и провели конкурс специалисты МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр».

Система, уверены в администрации Владивостока, позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров и багажа в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора платы за проезд. Как планируется, она будет установлена на всех городских маршрутах уже в этом году.

Автор: Отдел новостей «В»