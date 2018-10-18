Остров Врангеля оставили без бочек В этом году военнослужащие Восточного военного округа завершают работы по очистке острова Врангеля от металлолома, сообщили в пресс-службе ВВО.

С помощью новых пакетировочных прессов военные экологи в 2018 году собрали и спрессовали около 630 тонн пустых металлических бочек.

Половина утрамбованного металлического мусора была загружена в 33 контейнера и отправлена судном сторонней организации на материк.

Для выполнения поставленной задачи были задействованы современные краны, автомобили с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры.

Отметим, специалисты экологического подразделения начали работы на острове еще в начале июня.

В 2019 году работы по очистке острова Врангеля планируется вести в районе бухты Сомнительной и бывшего аэродрома «Звездный».

Автор: Отдел новостей «В»