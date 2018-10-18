Остров Врангеля оставили без бочек
В этом году военнослужащие Восточного военного округа завершают работы по очистке острова Врангеля от металлолома, сообщили в пресс-службе ВВО.
С помощью новых пакетировочных прессов военные экологи в 2018 году собрали и спрессовали около 630 тонн пустых металлических бочек.
Половина утрамбованного металлического мусора была загружена в 33 контейнера и отправлена судном сторонней организации на материк.
Для выполнения поставленной задачи были задействованы современные краны, автомобили с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры.
Отметим, специалисты экологического подразделения начали работы на острове еще в начале июня.
В 2019 году работы по очистке острова Врангеля планируется вести в районе бухты Сомнительной и бывшего аэродрома «Звездный».
Автор: Отдел новостей «В»