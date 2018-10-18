Нашел пистолет – получи за него деньги В Приморье с начала года добровольно сдано почти 10 единиц оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба края. В каждом случае проведена проверка, нет ли у оружия криминального прошлого.

Кроме того, за добровольно сданное оружие в Приморье в 2018 году шесть человек получили вознаграждение из краевого бюджета на общую сумму почти 20 тысяч рублей. В органы внутренних дел края было сдано четыре единицы гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и с нарезным стволом, одна единица самодельного огнестрельного оружия, один снаряд, одна граната и 549 патронов.

По мнению экспертов, практика, когда за сданное оружие люди получают деньги, положительно влияет на декриминализацию региона. Из оборота выводятся огнестрельное оружие, взрывчатка, которая могла бы использоваться не только в преступных целях, но и привести к несчастным случаям при хранении этих предметов вооружения.

Автор: Отдел новостей «В»