На молочной ферме не увидели умывальник Потенциально опасное молоко и массу серьезных нарушений обнаружили сотрудники краевого Россельхознадзора во время внеплановой проверки частного молочного производства в Кавалеровском районе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, хозяин этого производства – индивидуальный предприниматель – уже попадал в поле зрения контролирующих органов: в конце сентября в пробах партии сметаны, произведенной этим ИП, были обнаружены золотистый стафилококк и превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

Поэтому и было решено провести внеплановую проверку фермы. Контролеры обнаружили в помещениях, где моется тара, хранится и производится молочная продукция, грязь на полу и множество мух. В молочной отсутствует умывальник с горячей водой и средствами для мытья и сушки рук. Дезинфекция помещений, технических средств и оборудования не проводится, отсутствуют журналы работ по дезинфекции и дератизации.

Предпринимателем нарушается технология производства молочной продукции: сырое молоко не очищается и не охлаждается. Продукция перевозится в торговую точку на личном автотранспорте, который также не проходит дезинфекции.

Специалисты Россельхознадзора взяли пробы молока и отправили в лабораторию. В результате выяснилось, что в сливках превышен уровень бактериальной обсемененности, а в молоке – повышенное содержание соматических клеток. Соматические клетки – это отмершие клетки тканей вымени, которые выводятся вместе с молоком. К ним относятся и лейкоциты, возникающие в ходе воспалительных процессов в организме коровы.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

А покупателям следует быть внимательными и серьезно относиться к выбору молока и молочной продукции. Далеко не всегда фермерское, домашнее лучше, чем молоко с большого производства.

Автор: Отдел новостей «В»