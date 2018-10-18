Золотой голос Елизаветы Студентка Приморского краевого колледжа искусств из Дальнегорска Елизавета Гукина стала обладательницей Гран-при Международного фестиваля-конкурса народного пения «Живые родники», сообщила пресс-служба края.

Всего за главную награду в конкурсе, который прошел на Сахалине, боролись 120 вокалистов Дальнего Востока, Китая и Южной Кореи.

Международный фестиваль народного пения «Живые родники» прошел в шестой раз. Его цель – сохранение и развитие традиций народной культуры.

Автор: Отдел новостей «В»