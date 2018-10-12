Неделя на то, чтобы ужаснуться В прокат опять выходит целая орда новинок. Преобладающий жанр – ужасы

На большие экраны Владивостока гордо вступает «Человек на Луне» – героическая сага о первопроходце земного спутника. За ним следуют триллеры «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Основано на реальных событиях», ужастики «Мэнди», «Хэллфест» и «Ремнант: Все еще вижу тебя», а также отечественная мелодрама «Без тебя».

«Человек на Луне» (12+)

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (18+)

1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния.

В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояле» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

«Мэнди» (18+)

1983 год. Дровосек Ред с подругой Мэнди мирно живут в живописном лесу рядом с озером. Ничего удивительного, но в лесу поселилось зло – религиозный культ в компании с адской байкерской бандой. Как не вовремя пошла Мэнди прогуляться в лесу, где и приглянулась зловещему лидеру культа Иеремие. Тот приказывает байкерам похитить девушку, накачивает ее наркотиками и предает ритуальному сожжению. И не оставляет выбора дровосеку Реду, кроме как встать на тропу мести.

«Основано на реальных событиях» (16+)

Измученную фанатами и терзаемую горькими воспоминаниями Дельфин бомбардируют анонимками, обвиняющими ее в том, что она пожертвовала собственной семьей. Писательница в творческом кризисе, ее парализует сама мысль о том, чтобы начать писать снова.

«Хэллфест» (18+)

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на «Хэллфест» – популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске «Хэллфест» – это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. И когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы пережить эту ночь.

«Без меня» (16+)

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

«Ремнант: Все еще вижу тебя» (16+)

Загадочная аномалия стирает границы между миром живых и мертвых. Бесплотные призраки погибших людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты. Никто не знает, откуда они взялись и зачем пришли. Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей преграждает таинственный убийца из прошлого…

Автор: Сергей Петрачков