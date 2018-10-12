Дворцовые комплексы и храмы в неурочное время… «Знакомая незнакомая Корея» – так называется выставка фотографий, работающая в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

– Автор работ, представленных на выставке, – корейский фотохудожник Джонг Менщик. Кроме того, он реставратор, архитектор, а главное – мастер-тэмоксу, живущий и работающий в Южной Корее. Что такое тэмоксу? В буквальном переводе это звучит как «человек, который работает с большим деревом». А в приложении к профессиональному сленгу – это плотник, который руководит строительством и также реставрацией зданий, домов, дворцовых комплексов, – поясняет директор музея Надежда Сухарева.

Джонг Менщик – специалист в области традиционной корейской архитектуры, зодчий, отвечающий за реставрацию пяти дворцовых комплексов и королевских гробниц Сеула. Целью своей работы считает не только сохранение корейского национального культурного наследия, но и фотоархивацию, документацию его нынешнего состояния для будущих поколений. С 2007 года он публикует свои фотоработы в рамках персональных и коллективных выставок.

«Знакомая незнакомая Корея» – первая в России выставка мастера. В экспозиции представлены работы, связанные с профессиональной деятельностью автора, это три серии фотографий, условно объединенные в тематические группы, – «Пространство Дома», «Пространство Храма», «Пространство Дворца».

Напечатанные на традиционной корейской бумаге и ткани, в цвете и монохромные – все они являются художественным свидетельством преданности мастера делу сохранения традиционного архитектурного наследия Кореи.

Поэтесса, арт-критик и фотограф Син Хен Лим, говоря о работах Менщика, отметила: «Каждая работа этого молодого фотографа открывает нам суть корейской традиционной эстетики. Как архитектор-реставратор главного дворцового комплекса Республики Корея, он обладает особым взглядом на культурное наследие и расширяет горизонты архивной съемки. Особенным многие его работы делает то, что они выполнены в местах, посещение которых недоступно простым обывателям, на рассвете или поздним вечером – в то время, когда мало кто может запечатлеть дворцовые комплексы или храмы…»

Автор: Отдел новостей «В»