Хороший плохой парень Это была не кинозвезда, а какой-то метеор. Он побывал на выставке Карла Брюллова в картинной галерее. «О, фантастик!» – восхищался у каждой картины. Встретился со студентами театрального факультета института искусств (и с ним сделали, наверное, сотню селфи). Посмотрел город, правда, от морской прогулки отказался, а вот по самым красивым точкам проехался. Представил зрителям фильм, прошелся по звездной дорожке. Эрик Робертс не человек – ракета!

– Вы сыграли так много плохих парней, не испортило ли это ваш характер?

– Но я ведь и хороших парней сыграл тоже. Но потом – буквально после моих первых трех фильмов – мне предложили роль Пола Снайдера в фильме «Звезда «Плейбоя». И я, не буду скромничать, был прекрасен в этой роли. И продюсерам это так понравилось, что они все сговорились и решили приглашать меня только на роли плохих парней, раз уж я так в них хорош (смеется). Фильм вышел в 80-х, а хороших ребят мне позволили играть только сейчас. В общем, если ты один раз сыграл плохого парня в Голливуде, ты плохой парень навсегда.

Но мне нравится играть плохишей – у них всегда лучшие машины, самые красивые девушки…

– Вам лично близок образ плохого парня или мужчины, о котором вздыхают все дамы?

– Ни то и ни другое. Я уже 26 лет женат и очень предан своей супруге. Веду спокойный образ жизни: ложусь в 21 час, встаю в 5 утра. Катаюсь на лошадях. Моя жена – мой лучший друг, мой менеджер, моя соседка по комнате, а в первую очередь женщина, которую я люблю. И она очень, очень красива.

– Вы окончили Нью-Йорскую киноакадемию. Это помогло вам вырасти как актеру?

– Главное в учении – найти свою, только тебе подходящую школу. Это как с выбором спутника жизни – тебе подойдет только один, тот, кто только для тебя. Так и в актерском мастерстве. Вас везде научат примерять на себя личность другого человека, принимать ее и жить его жизнью.

Поэтому никаких рекомендаций, где лучше обучаться этому мастерству, я не дам. Но скажу, что как актер я использую старую добрую школу…

– Станиславского?

– Нет. Мне даже немного жаль. Я много работал с русскими актерами и скажу честно: они всегда немного лучше подготовлены, чем мы, и у них больше страсти к тому, что делают. Не скажу, что они лучше, просто у них другое отношение к работе. В России это любовь и страсть, русские говорят и играют сердцем, а в Америке жажда популярности. Не хочу, чтобы на меня американцы обиделись, но я так думаю.

Один из моих самых любимых русских – Андрей Кончаловский. Он невероятный человек и режиссер. Целеустремленный, страстный, уверенный в себе… Как я счастлив был работать с ним! Очень хотел поработать и с его братом – Никитой Михалковым. Хотел бы сыграть роль необычного человека, который попадает в другой мир, где нужно притворяться другим. Например, футболист, который вынужден притворяться священником. Словом, я хочу, чтобы это было весело. Никакой драмы.

– Родион Нахапетов сказал о вас, что вы крайне парадоксальный человек.

– Мне нравится в жизни быть разным, противоречивым. И Родион смог это понять, увидеть. Кстати, он прекрасный режиссер и удивительный актер.

– Расскажите о картине, которая сделала вас знаменитым – «Поезд-беглец»…

– Это прекрасная драма, где два главных героя: молодой человек, мечтатель, хороший внутри, но попавший в скверные обстоятельства, и второй – он внешне милый, но по сути своей плохой человек. И конфликт между ними (противостояние между мечтателем и циником, уверенным, что жизнь закончилась) создает весь драматизм ленты, делает ее такой напряженной и интересной. Я, разумеется, играю молодого мечтателя, а то кого же?

– Вы сказали как-то, что сейчас можете себе позволить сниматься там, где вам хочется. А по каким критериям вы выбираете проект?

– Мне повезло с самой первой роли – это были прекрасные сценарии и прекрасные работы. Раньше я выбирал сценарии так: это должна быть интересная история. С годами приоритеты, разумеется, изменились. Теперь смотрю, сколько буду занят в проекте, смогу ли отдыхать, видеться с семьей, а главное – получу ли удовольствие от работы. Я могу даже выбрать фильм по месту съемки, если хочу попасть туда, где происходит действие данного фильма.

– А во Владивостоке не хотели бы сняться?

– Я пока немного знаю о вашем городе с точки зрения истории, но уже так много увидел здесь великолепных мест для съемок. Владивосток как декорация – море, корабли, сопки, это впечатляет невероятно. Эх, кто бы снял здесь романтическую историю про моряка, который служил много лет, вернулся из рейса, не видя в жизни смысла, и вдруг встретил новую любовь… В общем, включайте воображение, сценаристы и режиссеры, и зовите меня на главную роль. Я готов!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ