Приморцам предложили более трех тысяч рабочих мест Масштабная ярмарка вакансий прошла в среду, 10 октября, в здании Владивостокского цирка. Более 100 работодателей предложили жителям Приморья свои вакансии, сообщили в пресс-службе края.

На ярмарке было представлено около 3,5 тысячи рабочих мест по 220 специальностям. Среди компаний-участниц сети супермаркетов «Реми» и «Самбери», судостроительный комплекс «Звезда», «Доброфлот», группа компаний KGK, PepsiСo, транспортная группа Fesco, учреждения социального обслуживания, строительные предприятия и другие, уточнили в департаменте труда и социального развития.

Соискатели пообщались с представителями компаний, задавали вопросы специалистам соцзащиты, Пенсионного фонда и Инспекции по труду Приморского края.

Сотрудники центра занятости рассказали обратившимся об услугах, которые можно получить при поиске работы. Посетители заинтересовались возможностью бесплатно пройти профобучение и узнали, как открыть собственное дело при поддержке из краевого бюджета.

«Несмотря на дождливую погоду, мероприятие посетило довольно много граждан. Некоторых пригласили на повторное собеседование. Популярна была зона самостоятельного поиска работы, где безработные могли сами ознакомиться с вакансиями, выбрать подходящие и связаться с работодателем», – отмечают организаторы.

У посетителей ярмарки вакансий была возможность участвовать в мастер-классах. Так, эксперты в области подбора персонала Диана Кровлина и Виктория Гордейчук объяснили, как правильно составить резюме, поделились секретами эффективной самопрезентации. Педагог-психолог Сергей Нападий провел для всех желающих семинар «Адаптация в коллективе и бесконфликтное общение».

«На каждую ярмарку мы стараемся пригласить как можно больше работодателей, чтоб любой соискатель, посетивший мероприятие, смог найти что-то для себя, – поясняет директор Приморского центра занятости Марина Фурсова. – На нынешней ярмарке представлено множество вакансий, в том числе для особых категорий граждан: пенсионеров и людей предпенсионного возраста, граждан с ограниченной трудоспособностью».

С начала года в Приморье было организовано около 180 ярмарок вакансий.

Автор: Отдел новостей «В»