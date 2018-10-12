Выходные – в горы, парки и на рыборазводный завод Октябрь в Приморье – самое время отправиться в небольшое путешествие по краю. Жары-духоты нет, холода еще не наступили. Для любителей активного отдыха на природе предлагаем подборку интересных маршрутов на осенние выходные, которую сделал Туристско-информационный центр Приморья. Организовать подобные мероприятия можно как через турфирмы края, так и самостоятельно, отмечают в пресс-службе региона.

Восхождение на Пидан (1333 метра)

Гора Ливадийская – главенствующая из горных вершин южного Приморья, входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Неофициальным, но самым распространенным названием горы является старое наименование – Пидан, что в переводе с языка чжурчжэней означает «Камни, насыпанные Богом». Находится в Шкотовском районе.

Путешествие по Парку Драконов

Парк Драконов расположен в Лазовском районе края. Удивительные по красоте, необычные скальные сооружения находятся повсюду на огромной территории – в распадках, на склонах, в долинах многочисленных ключей и небольших речек. Они возвышаются на массивных основаниях из осадочных пород и лежат ожерельем по вершинам сопок. Официальная наука считает, что весь этот каменный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания (то есть совершенно случайно), но есть и другие, более фантастические версии.

Прогулка на Мыс Тобизина

Скалистый и обрывистый мыс Тобизина с 2006 года считается особо охраняемым природным памятником. Триасовые отложения – комплекс слоев пестрого песчаника, раковинного известняка и пестрого мергеля, которые образовались от 251 до 200 миллионов лет тому назад. Мыс Тобизина является одной из жемчужин Русского острова. Чтобы посетить сам мыс, нужно пройти 2,5 километра по пешеходной тропе со сменой пейзажей и разнообразным растительным миром. В пути можно встретить лис. Назван мыс в честь Ивана Романовича Тобизина (1808–1878), вице-адмирала и командира Ревельского порта (Ревель – старое название Таллина, столицы Эстонии).

Посещение Макаровских водопадов

Река Водопадная зарождается в западных отрогах Партизанского хребта, на склонах горы Высокой (1337 метров). У села Николаевка впадает в реку Партизанскую. Длиной всего 36 километров. И вопреки своему столь обязывающему названию выдающихся водопадов на этой реке нет. Но на ключе Втором – правом притоке речки имеется очень красивый 10-метровый водопад. Поток воды скатывается с уступа под углом 50–60 градусов. Кроме того, в самых верховьях речки, на склоне горы Высокой, находится 4-метровый водопад – обрыв и рядом целое семейство разбросанных по речке метровых падунов.

Путешествие по «Тропе леопарда» и экскурсия на рыборазводный завод

Новая экскурсия по лесным тропам «Земли леопарда». Оборудованная тропа – мостики, видовые площадки, аншлаги, лавочки, интерактивные площадки – как в лучших европейских парках. Плюс актуальная именно осенью экскурсия «Миллион лососей под одной крышей» – вы побываете на рыборазводном заводе, где из икринок появляются мальки. Весной их выпустят в море, чтобы через четыре года они снова зашли на нерест в реки Хасанского района.

Восхождение на гору Сестра (1671 метр)

Находится в Лазовском районе на территории национального парка «Зов тигра». Это самая высокая вершина Лазовского района. Покорение ее считается непростым занятием. По мнению экспертов, требуется опыт восхождения на более низкие, доступные вершины – Пидан, Фалазу, Туманную. Вершина входит в десятку вершин Приморского барса, сложна в ориентировании. Если вы неопытный турист, то путешествуйте только в сопровождении проводника, лучше в составе группы.

Посещение Беневских водопадов

Беневские, или Еломовские, водопады расположены в нескольких километрах от села Беневского в Лазовском районе, на правом притоке реки Киевки. Первое свое название каскад получил от наименования села Беневского, второе в честь Еломовского ключа. Ключ стекает со склона горы Лысой (1560 метров) хребта Пржевальского горной системы Сихотэ-Алинь. Основной водопад Звезда Приморья имеет высоту около 20 метров. Всего на ключе насчитывается более 10 водопадов высотой от 1 до 5 метров.

Оздоровительная ходьба с лигой «Женьшень»

Лига ходьбы «Женьшень» Приморского края – единственная общественная организация в России, которая с 1990 года активно внедряет в массы спортивно-оздоровительную ходьбу. Задачи лиги – популяризация здорового образа жизни; укрепление здоровья и продление жизни человека без больниц и лекарств; регулярный активный отдых на природе в оздоровительных пеших, горных, лыжных и велосипедных путешествиях, походах, соревнованиях, маршах; совмещение туристской деятельности с охраной окружающей среды. Лига проводит самоокупаемые и бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и других малоимущих слоев населения. Ни в одном городе России нет аналогов не только таким маршам, но и такой организации.

Скандинавская ходьба

Уже четвертый год во Владивостоке проводятся занятия на открытом воздухе по скандинавской ходьбе. Осенью маршрут включает в себя проход по экологической тропе Ботанического сада, так как это очень полезно. Это единственная территория в черте Владивостока с богатой растительностью, свежим воздухом и различным ландшафтом. Протяженность – 2-3 километра.

Зимой маршрут идет по морю через залив со станции Океанской по морскому льду к Де-Фризу – полуострову в южном Приморье в северной части Амурского залива. Назван именем Джеймса Корнелиуса Де-Фриза, предпринимателя из Нидерландов, прожившего во Владивостоке более 15 лет. Протяженность – 10 километров. Скандинавская ходьба проходит каждые выходные. Программа размещена на официальном сайте.

Ультрамарафон «777»

Шоссейный ультрамарафон проводится в дружеском, то есть в свободном формате на дистанцию протяженностью 77,7 километра. В 2018 году мероприятие пройдет 27 октября.

Как сообщили организаторы, это не соревнование, а дружеский забег – не на время, но каждый может бежать и на результат. Маршрут: Шамора – Океанская – Угловое – Артем – игорная зона – Шамора. Всю остальную информацию по предстоящим мероприятиям можно посмотреть на сайте.

Автор: Отдел новостей «В»