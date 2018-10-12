В приморской столице заменят более 600 люков и решеток инженерных сетей Прочистку и ремонт сетей ливневой канализации, замену решеток и люков колодцев на улицах Владивостока в постоянном режиме ведут сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

Это позволяет городу более эффективно справляться с потоками дождевых вод во время осадков, отметили в пресс-службе мэрии.

Такая работа только за последние несколько недель проведена на улицах Шошина, Черемуховой, Котельникова, 50 лет Октября, Окатовой, Приморской, Воронежской, на Народном проспекте, Русской и многих других. В списке работ – очистка коллекторов, лотков, перепускных труб, полное восстановление колодцев с плитами перекрытия и т.д.

Более того, во время сильных ливней при необходимости и в случае значительного подтопления улиц оперативные бригады поднимают ливневые решетки для более быстрого сброса воды.

Также полная замена люков инженерных сетей и решеток ливневой канализации ведется в рамках ремонта дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Всего на 11 улицах к моменту завершения работ будет заменено более 600 люков и решеток инженерных сетей.

Автор: Отдел новостей «В»