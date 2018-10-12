К борьбе с парковками на газонах привлекают горожан Административные комиссии во Владивостоке продолжают активно штрафовать автолюбителей за парковку на газонах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с начала 2018 года было наложено 723 штрафа. Только за сентябрь было составлено 89 протоколов об административном правонарушении. Такая работа ведется по жалобам жителей в администрацию города, которые прилагают фотоматериалы с указанием места и времени произошедшего.

Подобные обращения, поступающие в муниципалитет, сразу же направляются в работу специалистам профильных управлений. Те запрашивают информацию о владельцах транспортных средств нарушителей у ГИБДД и составляют протоколы об административных правонарушениях. После этого нарушителя приглашают на комиссию, в ходе которой определяется наказание. Согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» за парковку на газонах гражданин должен заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году были разработаны и приняты новые правила благоустройства. К административной ответственности привлекают не только за парковку на газонах, но и за незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Справка «В»

Если вы стали свидетелем парковки на зеленой зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Направить обращение в мэрию можно через интернет-приемную, ссылка на которую размещена на официальном сайте города, письмом по почте или скинуть его в мобильный ящик корреспонденции, размещенный на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3.

Автор: Отдел новостей «В »