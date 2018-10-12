На содержание дорог и благоустройство направят 10 % городского бюджета Социальный бюджет и наказы избирателей – администрация Владивостока подготовила проект казны приморской столицы на 2019 год и плановый период 2020-2021, сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно проекту доходы городского бюджета в 2019 году составят 12,996 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 8,665 млрд руб. и межбюджетные трансферты – 4,3 млрд руб. Расходная часть бюджета составит 12,996 млрд, муниципальный долг – 4 млрд руб. В текущем году город впервые начал гасить муниципальный долг, однако в следующем, в условиях снижения доходов для сохранения сбалансированности бюджета, пришлось временно отказаться от принятия профицитного бюджета и приостановить гашение муниципального долга, отметила замглавы города Наталья Зубова.

При этом удалось значительно уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущими периодами – с 400 млн до 315 млн рублей ежегодно за счет замещения коммерческих займов кредитами с более низкой процентной ставкой, а также бюджетными кредитами Федерального казначейства, подчеркнула она.

В 2019-2020 годах ежегодные расходы на образование, культуру и спорт составят в среднем 7,2 млрд рублей.

Почти 10 % бюджета – 1,2 млрд рублей – направят на содержание дорог и благоустройство города, в том числе 139,3 млн – на наказы избирателей. В ближайшие три года планируется привлечь из вышестоящих бюджетов около 1,5 млрд рублей на условиях софинансирования на строительство детских садов – во Владивостоке построят пять дошкольных учреждений в общей сложности на 1090 мест.

Почти 500 млн рублей направят из бюджета на работу топливно-энергетического комплекса, 514 млн рублей – на содержание жилфонда, в том числе капитальный ремонт. Также в минимальной потребности обеспечены расходы на программы поддержки населения, озеленение территорий города Владивостока, организацию безопасности дорожного движения, транспортное обслуживание населения, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание системы ливневой канализации и т.д., отметили в профильном ведомстве.

Несмотря на ограниченные возможности городского бюджета, в нем предусмотрены средства на обновление коммунальной спецтехники для обслуживания города, подчеркнули в управлении финансов. Оно будет проходить поэтапно в течение трех лет. В текущем году на эти цели в бюджете уже выделены средства в объеме 100 млн рублей и приобретено 8 единиц спецтехники для уборки города и зимой, и летом. Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования для приобретения двух маломерных судов на воздушной подушке для обеспечения транспортной доступности поселений островных территорий, отметили специалисты.

Формирование бюджета–2019 осуществлялось с учетом изменений законодательства на краевом и федеральном уровнях, что повлекло за собой снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в муниципальный бюджет, отметили в управлении финансов.

В первую очередь снижение доходов городского бюджета связано с изменением системы распределения штрафов и доходов от НДФЛ. Последние являются основной статьей доходов для города. Ранее муниципалитет получал 6,57 % дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, после последних корректировок на краевом уровне городу остается только 4,57 %. С учетом изменений законодательства город потеряет как минимум 600 млн рублей.

Несмотря на это, удалось сформировать минимальный сбалансированный бюджет с учетом ранее озвученных планов по приобретению техники для зимнего содержания города и морских судов на воздушной подушке и сохранить социальные обязательства.

Автор: Отдел новостей «В»