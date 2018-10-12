Образ богача довел лжеарендатора до колонии Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчину признали виновным в совершении разбоя.

На суде удалось установить, что обвиняемый увидел объявление о сдаче элитной квартиры в аренду. Мужчина решил, что хозяин такого дорогого жилья должен держать при себе крупную сумму денег.

План обвиняемого был таким: представиться арендатором, договориться с владельцами квартиры о встрече и об осмотре помещения и в этот момент потребовать деньги. Для реализации плана мужчина захватил нож.

На встречу пришла женщина, которая не смогла дать грабителю, угрожавшему ножом, отпор. Только вот с собой у хозяйки квартиры была совсем незаоблачная сумма: лжеарендатору досталось только семь тысяч рублей.

С этой суммой мужчина скрылся с места преступления, позже его задержали. Во время расследования было установлено, что злоумышленник был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Анна МИРОНОВА