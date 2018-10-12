В браконьерских уловах – нерестовая рыба и волосатые крабы В Приморье сотрудники Погрануправления ФСБ России задержали браконьеров, выловивших более 500 штук кеты и 900 трепангов. Пограничники также достали из воды больше четырех километров браконьерских сетей. И эти цифры, отметили в пресс-службе ведомства, только по двум районам края – Ольгинскому и Хасанскому.

– Устья нерестовых рек и побережье сплошь перегорожены сетями. Сотрудники Пограничного управления во время ежедневных рейдов снимают их десятками. Желающих незаконно добыть красной рыбы хоть отбавляй, и они не довольствуются 1-2 «хвостами», – добавили в пресс-службе Погрануправления.

В минувшие выходные пограничники задержали одного браконьера на берегу реки Аввакумовки. Житель Дальнереченска грузил в свою машину более 35 штук нерестовой кеты, когда к нему подошли пограничники. Мужчина не стал отрицать, что рыбу выловил и заготовил для личного использования, хотя никаких разрешительных документов при себе не имел.

Днем позже пограничники увидели другого мужчину, который выловил также без разрешительных документов 115 рыбин.

– При этом такие рыбаки не устают жаловаться во все инстанции, что лицензию на добычу получить невозможно, вот и приходится им рыбачить незаконно. Однако ущерб, нанесенный природе, не восполнят те штрафы, которые браконьеры готовы сразу оплатить, – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Погрануправления, в этом сезоне браконьеров интересует не только нерестовая рыба, но и другие объекты марикультуры. Так, в бухте Мелководной неподалеку от поселка Преображение пограничники задержали катер с двумя жителями Находки. На борту пограничники обнаружили 500 камчатских и 50 волосатых крабов.

У других браконьеров пограничники изъяли более 900 трепангов. И лишь 350 из них удалось вернуть в среду обитания.

– Оправдание у таких «промысловиков» одно и то же: сами не добывали, нашли и взяли себе, – отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

По каждому из фактов незаконного промысла возбудили уголовные дела. Сейчас ведутся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

Автор: Анна МИРОНОВА