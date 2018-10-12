В дорожный ремонт вошли работы по отводу ливневых вод В пригороде Владивостока продолжается ремонт улиц Есенина и Коммуны, начавшийся в конце сентября. Речь идет об участке дороги, ведущей вдоль домов № 72, 74, 75 и 77 на улице Есенина до дома № 2 на улице Коммуны, уточнили в пресс-службе администрации города. Работы выполняет подрядная организация ООО СК «Автобан-ДВ».

«В планах подрядной организации – отремонтировать дорогу протяженностью более 500 метров, а также выполнить комплекс работ по отводу ливневых и поверхностных вод. Специалисты уложат на объекте водопропускные трубы и обустроят кюветы, демонтируют старое дорожное покрытие, спланируют профиль дороги, устроят щебеночное основание и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия на площади 3800 квадратных метров», – отметили специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Чтобы дорога служила долго, во время ремонта здесь уложат около 100 метров стальных труб диаметром 500 миллиметров для отвода воды, а также устранят пучины, заменив слабый грунт скальными породами.

Также муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» в эти дни выполняет ремонт проезда с заменой грунта от улицы Садгородской до улицы Есенина вдоль домов № 76б – 88. Сделать участок асфальтированным пока, к сожалению, не позволяет объем финансирования.

Справка «В»

в 2018 году во Владивостоке отремонтируют более 20 километров дорог. Работы продолжаются не только на основных магистралях города, но и на внутриквартальных проездах, придомовых территориях и пешеходных зонах. На более чем 130 улицах ремонт уже завершен.

Автор: Отдел новостей «В»