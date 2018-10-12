Отрицательные температуры благоустройству не помешают Администрация Владивостока провела электронный аукцион по поиску подрядчика, который укрепит откос в сквере Анны Щетининой. Его выиграла компания ООО «Владтехника». В данный момент проходит процедура подписания контракта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сквер находится в районе Крыгина, 80, и здесь нужно будет установить габионы с камнями. Сами габионы должны состоять из металлической сетки двойного кручения с шестигранными ячейками, изготовленными из проволоки с антикоррозийным покрытием. Высота откоса около 10 метров.

Чтобы разработать проект укрепления, были проведены инженерно-геологические изыскания, а затем проверки смет. Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре текущего года. Отрицательные температуры воздуха при проведении таких видов работ не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.

Автор: Отдел новостей «В»