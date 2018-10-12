Турпоток из Кореи демонстрирует настоящий бум С начала года Приморье посетили свыше 620 тысяч зарубежных гостей, из них около 530 тысяч – с туристскими целями. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 25 %, сообщили в пресс-службе региона.

Традиционно большинство прибывших – это жители азиатских государств, расположенных в непосредственной близости от Владивостока. В частности, в регионе побывали 353 тысячи граждан Китая, 312 из них – туристы. Также край принял более 175 тысяч путешественников из Республики Корея, уточнили в департаменте туризма Приморья.

«Хочется особо отметить, что турпоток из Кореи уже третий год подряд демонстрирует настоящий бум. Если в 2015 году количество гостей из Южной Кореи едва достигало 30 тысяч человек, то в 2016-м составило уже 50 тысяч, а в 2017 году турпоток превысил 100 тысяч туристов. И мы со своей стороны, и наши корейские партнеры приложили большие усилия к тому, чтобы южнокорейские путешественники лучше узнали регион, его туристские возможности, поняли, что край действительно интересен и здесь есть что посмотреть. Безусловно, решающую роль сыграло и увеличение количества авиарейсов из Республики Корея во Владивосток – сегодня российские и корейские авиакомпании выполняют более 70 полетов в неделю. В результате такого комплексного подхода путешествие в приморскую столицу у жителей этой страны стало модным», – подчеркнул директор департамента Константин Шестаков.

Продолжил расти и турпоток из Японии в Приморье. С начала этого года с регионом познакомились около 17,5 тысячи человек, почти 17 из них прибыли непосредственно для путешествий по краю.

Специалисты отмечают: растет популярность Приморья не только среди жителей азиатских стран. Например, яркую динамику демонстрирует турпоток из Германии. За девять месяцев край принял 862 гражданина этой страны, в том числе 771 туриста. Показатель вырос в 3,5 раза. Из Индии в регион въехали свыше 5,2 тысячи гостей, 1,3 из них – туристы. Прирост – 65 %. Из Австралии край посетили 870 человек, почти все из них прибыли с туристскими целями. Рост превысил 50 %.

В росте туристского потока в Приморье немалую роль сыграл упрощенный визовый режим, введенный на территории свободного порта Владивосток в августе прошлого года и дающий гражданам 18 государств право максимально просто и быстро оформить электронную визу для въезда в край. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались свыше 33 тысяч человек.

Автор: Отдел новостей «В»