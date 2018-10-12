Виталий Веркеенко покинул мэрский пост Экс-глава Владивостока выступил с прощальной речью перед депутатами городской думы и оставил два наказа

Вчера, 11 октября, Виталий Веркеенко сложил с себя полномочия главы Владивостока. В своем последнем в качестве мэра выступлении перед депутатами думы города он поблагодарил их за совместную работу, а также оставил два наказа.

– Сегодня истекают мои полномочия как главы Владивостока, – начал Виталий Веркеенко. – Я понимаю, что есть формат и технические сложности, которые не позволили сделать мне полноценный доклад на данном внеочередном заседании думы, а только предоставили слово.

Затем экс-мэр поблагодарил депутатов за плодотворную работу.

– Нам удалось положить начало серьезным и, уверен, необратимым изменениям, – сказал он. – За девять месяцев, наверное, можно сказать, что я заново родился. Родился как руководитель, имеющий государственный опыт и опыт работы в муниципальной службе. Сложно подводить итоги, в планах было сделать значительно больше. Но я уверен, что положенное начало послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития. Мы смогли подготовить город к зиме. Разработали и подготовили программы поддержки и развития. Согласовали рациональный и оптимальный бюджет. Создали рабочую, успешную, профессиональную команду управления городом. Уверен, что команда продолжит активное развитие города.

Затем Виталий Веркеенко сделал небольшую паузу и, опершись локтями на кафедру и приблизившись к микрофону, со значительностью продолжил:

– Я хочу попросить вас принять во внимание два моих наказа, – обратился он. – Тот опыт, который я получил, дает мне право вынесения на ваш суд предложения – сделать все возможное, чтобы Владивосток со временем получил необходимый ему статус города федерального значения (по сути, статус субъекта РФ. – Прим. авт.). Я прошу это предложение глубоко осмыслить и не дать заболтать.

Второй наказ. Как я уже говорил в декабре 2017 года за этой же трибуной, считаю правильным и целесообразным избирать главу Владивостока прямым голосованием. Это даст мэру необходимые полномочия и полную ответственность за судьбу и благополучие жителей.

Сам я не оставляю Владивосток и Приморье. Готов продолжить успешную работу на благо жителей и края. Служу России, служу Приморскому краю и моему Владивостоку.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик в ответ поблагодарил Виталия Веркеенко, который сразу после этого покинул заседание.

Напомним, что Виталий Веркеенко объявил о намерении покинуть пост 2 октября через социальные сети.

В пятницу, 5 октября, Виталий Веркеенко подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности главы Владивостока. С 11 октября управление городом поручено первому вице-мэру Сергею Шерстюку.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ