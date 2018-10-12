Владивосток стал на шаг ближе к статусу столицы ДФО Инициатива переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток получила поддержку в администрации президента.

Как стало известно агентству «Интерфакс», в ближайшее время специальная рабочая группа будет направлена в столицу Приморья для изучения всех сопутствующих вопросов.

По словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, тема переноса столицы уже обсуждалась на встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

– Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток. Он сказал, что в ближайшее время в регион направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом Антон Вайно положительно отнесся к этой идее, – рассказал журналистам Кожемяко.

Как ранее писал «В», идею главы Приморья о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток поддержал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он согласен с заявлением врио губернатора о том, что Владивосток – давно негласная столица Дальнего Востока.

– Владивосток – это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Ежегодно проводится Восточный экономический форум. Наличие портов, инфраструктура – все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке, – обосновал Олег Кожемяко свою инициативу.

С этой идеей до сих пор не согласен недавно избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Юрий Трутнев, в свою очередь, отметил, что Хабаровск – «трудовой регион», в котором не происходит реализации крупных проектов:

– Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток – это восточные ворота России, – добавил полномочный представитель президента.

Автор: Анна МИРОНОВА