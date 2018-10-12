Первые гражданские вертолеты, сделанные в Арсеньеве, останутся в крае Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко совершил рабочую поездку в город авиастроителей

В Арсеньеве глава региона обсудил с жителями основные проблемы города и пути их решения, а также посетил важнейшие производственные и инфраструктурные объекты муниципалитета.

До лыжни еще надо добраться

Традиционно для нашего края наибольшее количество вопросов касалось неудовлетворительного состояния дорог. В частности, жители Арсеньева на встрече сообщили Олегу Кожемяко, что участок дороги к горнолыжной базе уже несколько лет не могут привести в порядок. Врио губернатора убедился в неудовлетворительном состоянии трассы на собственном опыте – проехал проблемный участок, находясь за рулем.

«Дорога как после бомбежки. Власть должна понести ответственность. Почему не состоялся конкурс и не проведены работы? Ничего не сделано, это подрывает доверие жителей к власти», – подчеркнул он, призвав профильного вице-губернатора к ответу перед людьми.

В свою очередь, профильный вице-губернатор Алексей Немков пояснил, что такая ситуация сложилась из-за недоработки департамента дорожного хозяйства и что сейчас он сам контролирует ход работ.

«В ближайшее время в департаменте будут приняты кадровые решения. Сегодня с местным филиалом «Примавтодора» обговорили все вопросы. Постараемся максимально успеть сделать в этом году», – заверил он.

Чистая вода – залог здоровья

Также в ходе рабочего визита в Арсеньев Олег Кожемяко осмотрел территорию под строительство водоочистных сооружений на реке Дачной. Возвести данный объект хотели еще в 70-е годы. Был сделан план, началась стройка, но до финала дело так и не дошло…

Сейчас очистные сооружения находятся в стадии проектирования. Как сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, проектно-сметная документация была выполнена в прошлом году. Однако подрядчик при начале строительства выявил многочисленные недоработки проектировщиков. В результате дату начала работ пришлось перенести. Сейчас документы переделываются и должны быть готовы к декабрю этого года. Мощность станции водоочистки должна составить 16 тысяч кубометров в сутки.

Олег Кожемяко подчеркнул, что решить вопрос с обеспечением 50-тысячного Арсеньева чистой водой нужно в ближайшее время. Этот объект необходимо включить в краевые и по возможности федеральные программы.

«Для Арсеньева эта станция имеет большое значение. Будем закладывать средства в бюджет. В 2019 году работы здесь должны начаться, и за два года их вполне можно завершить – решить наконец вопрос обеспечения Арсеньева чистой водой. Это важно для здоровья людей», – подчеркнул он.

Сделано в Арсеньеве

Следующей точкой в рабочей поездке Олега Кожемяко стал авиационный завод «Прогресс». Это одно из градообразующих предприятий Арсеньева, здесь работают более шести тысяч человек. Его управляющий директор Юрий Денисенко представил главе Приморья продукцию завода – гражданский вертолет Ка-62. Модель собрана из композитных материалов, все детали российского производства, за исключением иностранных двигателей.

Руководитель «Прогресса» рассказал, что в сентябре этого года Ка-62 уже представили на Восточном экономическом форуме. Первые испытательные полеты воздушного судна прошли успешно. Вертолет может использоваться как пассажирский и грузовой.

По итогам посещения завода Олег Кожемяко заявил, что первые два Ка-62, которые в 2020 году «Прогресс» выпустит на летные испытания, планируется приобрести для внутрикраевой авиации Приморья.

Медицине нужны кадры и современное оборудование

Также глава региона посетил городскую больницу Арсеньева и обсудил с медиками проблемы как самого учреждения, так и всей отрасли в целом. Отделения здесь переполнены пациентами. Врачи видят решение в строительстве дополнительного корпуса и приобретении современного оборудования.

Олег Кожемяко подчеркнул, что действующая система здравоохранения в крае недостаточно эффективна и ее нужно менять – делать более современной и качественной.

«Врачи должны не просто лечить больных пациентов, а выявлять заболевания на самых ранних стадиях, вот тогда эта работа будет эффективна. Конечно, потребуется приобретение современного оборудования: аппаратов УЗИ, рентгена, маммографов, томографов, МРТ. И мы это будем постепенно делать, потребность в этом есть», – отметил он.

В частности, новое оборудование для раннего выявления заболеваний – маммограф, аппарат УЗИ и рентген-аппарат в этом году приобретут и для Арсеньевской городской больницы. Помимо этого, в этом году для учреждения из краевого бюджета направлены средства на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи.

Олег Кожемяко также поручил департаменту здравоохранения обратить внимание на состояние эндоскопического оборудования в больнице и рассмотреть возможность приобретения комплекса МРТ.

Кроме этого, врио губернатора поднял вопрос о зарплатах молодых специалистов.

«Нужно подумать о молодых специалистах – предусмотреть подъемные и доплаты на первое время, пока молодой врач не имеет опыта работы и квалификации. Тогда люди пойдут в эту профессию. То же самое касается и учителей. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос с профильными профсоюзами», – отметил он.

На итоговой встрече с жителями Арсеньева Олег Кожемяко подчеркнул, что все решения по развитию города, принятые предыдущей властью, будут продолжены, а бюджет края скорректирован исходя из потребностей муниципалитетов.

«Проблем много. Я видел бюджет края и знал, куда шел. Бюджет Сахалинской области – 140 миллиардов рублей, в Приморье – в 1,5 раза меньше. Есть долги по здравоохранению, нужно обновлять медицинское оборудование, вводить подъемные для молодых специалистов. А как можно развиваться, если нет модернизации? Питание детей – 21,20 рубля в день. Как можно прокормить ребенка на эти деньги? Эти проблемы на сегодняшний день глобальные для региона, но преодолимые. Мы их будем постепенно решать», – обозначил он.

Сразу после встречи с населением Арсеньева Олег Кожемяко провел совещание с руководителями краевых департаментов и местной администрацией, обсудив каждый из заданных жителями вопросов. Глава региона дал поручения по их решению и закрепил ответственных за исполнение.

Автор: Евгений СИДОРОВ