Шикотанские мэтры В Приморском отделении Союза художников открылась выставка памяти заслуженных художников РФ Юрия Волкова и Игоря Кузнецова.

В двух залах представлены работы разных лет, в том числе знаковые полотна, созданные на протяжении нескольких десятилетий художниками, стоявшими у истоков основания знаменитой Шикотанской группы.

– Имя Юрия Волкова широко известно за пределами нашего края и России, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Неутомимый путешественник, совершивший две кругосветные экспедиции, он прошел с этюдником по всему Сахалину, Приморью и Курилам. В состав выставки вошли работы разных лет, произведения из фондов Приморской государственной картинной галереи, музея Дальневосточного морского университета, а также из мастерской художника. Становление Волкова как художника связано с тем временем, когда вслед за художниками-шестидесятниками пришло поколение, захваченное общим стремлением изменить взгляд на жизнь, со своим мироощущением и пониманием творческих задач. Юрий Волков тоже был подвержен общему стремлению увидеть жизнь настоящую, ему были близки искания шестидесятников, но при этом творчество художника обрело свой образно-пластический язык и силу.

Юрий Волков – один из «шикотанцев» (так называли художников, объединившихся в творческую группу во второй половине 1960-х годов и совершавших регулярные поездки на пленэры на Курильские острова). Экстремал по характеру, с неиссякаемой энергией и силой духа, жаждущий открытий и новых впечатлений, Юрий Волков совершил несколько кругосветных путешествий. Дважды он побывал в кругосветках – на «Палладе» и «Надежде».

Вторая часть выставки состоит из произведений еще одного художника Шикотанской группы – Игоря Кузнецова.

– Игорь Кузнецов принадлежит к поколению художников, пришедших в искусство в конце 1960-х годов, – говорит Ольга Зотова. – После окончания Владивостокского художественного училища он сразу же начал участвовать в больших серьезных выставках, выбрав для себя в качестве основной область графики. Он единственный из «шикотанцев», кто для воплощения островной темы выбрал выразительные средства графического искусства. В его листах отражен и космический масштаб территории, и бытовые ситуации, непосредственно связанные с друзьями-художниками, и быстрые наброски карандашом.

Второй пласт творчества Игоря Кузнецова посвящен Приморскому краю, в разных уголках которого активно работал художник. В целом Дальний Восток – основной мотив творчества художника. Эта выставка – редкая возможность увидеть работы художника разных лет и в разных техниках, собранные в едином пространстве.

Автор: Отдел новостей «В»