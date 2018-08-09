Цвет и фактура миров Елены Необычная фотовыставка «Миры Елены Захцер» открылась в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте. А необычность ее фоторабот в том, что Елена сделала некоторые свои работы доступными для «видения» слабовидящими, то есть придала им объем и фактуру.

Елена Захцер – известный московский фотохудожник, на выставке во Владивостоке представлена ее ретроспектива – работы с 2010-го по 2017 год. Представлено более 70 произведений из серий «Бальные танцы», «Портреты мгновений», «Мир под ногами», «Символические конструкции». Многие работы были удостоены почетных дипломов международных фотоконкурсов.

Елену Захцер интересуют цвет, лаконичность форм в фотографии. «Привязка к смыслу, сути изображения, передача внутренней составляющей объекта для меня обязательны. Я кинестетик, поэтому постоянно экспериментирую со способами и средствами как фотографическими так и технологическими в воспроизведении фактур», – говорит Елена Захцер. Заметную роль в творчестве фотохудожника занимает абстрактная фотография.

Одним из разделов выставки являются фотографии уникального авторского проекта «Трансформации. Читая музыку», доступные для осмотра слепыми и слабовидящими.

Автор: Отдел новостей «В»