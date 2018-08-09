План по налоговым доходам в городскую казну будет выполнен Об этом было заявлено на совместном совещании управления финансов администрации Владивостока и представителей налоговых инспекций под руководством заместителя главы администрации города Натальи Зубовой.

По информации пресс-службы мэрии, с начала года план по доходам, администрируемым Инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС), откорректирован в сторону увеличения на 307,4 млн рублей. Таким образом, с учетом корректировки план на 2018 год составил 6,95 млрд рублей (рост к уровню прошлого года 103,2 %).

Ожидаемое поступление на 2018 год по одному из основных налогов, который формирует местные бюджеты, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 4,44 млрд руб., что фиксирует темп роста к уровню прошлого года – 108,9 %. Планируется рост доходов по патентам в размере 107 %, а также, по оценкам специалистов управления финансов администрации краевого центра, небольшой рост по земельному и единому сельскохозяйственному налогам.

Специалисты также обсудили вопросы задолженности в бюджет Владивостока и меры по ее снижению. Так, за первое полугодие задолженность в целом по налогам снизилась на 80 млн руб., но при этом по земельному налогу она выросла, в связи с чем налоговым органам необходимо активизировать работу по претензионной работе и взысканию налоговых платежей.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопрос по разработке плана по налоговым доходам на 2019–2021 годы.

«Наша задача – качественно сформировать план на прогнозируемый период с обеспечением роста к уровню 2018 года с учетом данных прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа и погашению недоимки», – подчеркнула Наталья Зубова.

Автор: Отдел новостей «В»