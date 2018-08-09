Обращайте внимание на усик и бока В Приморье стартовал сезон арбузов: прилавки рынков и супермаркетов ломятся от нового урожая с бахчевых плантаций. Во Владивостоке цены на арбузы варьируются от 30 до 45 рублей. Но внимательный горожанин может найти и дешевле: крупные розничные сети часто делают большие скидки, до 25 рублей за килограмм.

Чтобы радость от покупки не омрачало низкое качество товара и последствия для здоровья, необходимо знать правила выбора бахчевых культур. Роспотребнадзор опубликовал ряд важных советов, которые помогут сделать верный выбор.

Прежде всего обращайте внимание на точку продаж. Не стоит покупать арбузы и дыни в необорудованных ларьках вдоль дороги: в таких местах продаются товары, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли арбузами и дынями должно быть огорожено, а плоды лежать под навесом и на специальных стеллажах. У продавца на месте реализации должны быть полный пакет документов, медицинская книжка, информация о юридическом лице и весы.

Ни в коем случае нельзя разрезать арбуз в торговой точке, чтобы попробовать: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Теперь о том, как выбрать самый сладкий и спелый. Зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Особое внимание надо уделить пятну на боку, который отлежала эта ягодка во время созревания. Пятно должно быть желтым или оранжевым.

Понять, спелый перед вами арбуз или нет, можно, обратив внимание на корку. Если она твердая и блестящая, арбуз можно брать. А если ноготь без труда протыкает арбузную кожу – плод незрелый и разочарует вас своим вкусом.

Кроме того, определить зрелость арбуза можно по усику и плодоножке: они должны быть сухими. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: не выбирайте самый большой или самый маленький арбуз. Дело в том, что ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.

После того, как вы сделаете свой выбор и принесете арбуз домой, не забудьте его хорошенько помыть теплой водой с мылом: частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике.

Наконец, после всех процедур не спешите сразу есть сочную ягоду. Сначала рассмотрите мякоть. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но необходимо обратить внимание на следующие моменты, говорящие о том, что арбуз накачали химией:

– цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком;

– волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;

– у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Автор: Анна МИРОНОВА