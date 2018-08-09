Улицы города зачищают от незаконной рекламы В краевом центре продолжается работа по приведению облика Владивостока в порядок, сообщили в пресс-службе мэрии

Незаконно установленные билборды, рекламные щиты и штендеры демонтируются, также избавляют город и от самовольных рекламных растяжек, афиш на зданиях и объектах городской инфраструктуры.

«Незаконная реклама не только не приносит доходов в городской бюджет, но и создает большие неудобства для автолюбителей и пешеходов. Хаотично размещенные объекты и плакаты порой закрывают обзор водителям и мешают людям свободно передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, на которых недобросовестные предприниматели расставляют рекламные штендеры», – отмечают специалисты.

Работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций в краевом центре производит мобильная бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Так, только за прошлый месяц с улиц города убрали 20 различных рекламных конструкций. На прошлой неделе под демонтаж попали еще 7 объектов, расположенных как на отдельных стойках, так и на фасадах зданий на улице Борисенко, 9 б, 17 а, 31 и 31 строение 2.

Напомним, что демонтажу во Владивостоке подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства конструкций известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если этого не происходит в добровольном порядке, конструкцию демонтируют силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Если владелец намерен вернуть свою собственность, он должен оплатить расходы по демонтажу и хранению.

Автор: Отдел новостей «В»