Нехороший арахис завернули на границе Более пяти тонн арахиса, содержащего опасный канцероген, пытались ввезти в Приморье из Китая недобросовестные коммерсанты.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, во время проверки партии арахиса на пограничном пункте в Полтавке в земляном орехе было обнаружено превышение уровня содержания опасного для здоровья токсичного элемента – кадмия, причем нормы были превышены в 1,6 раза.

Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании. Пары кадмия, все его соединения токсичны. Кадмий способен накапливаться в организме до опасного для здоровья количества, мало того – он канцерогенен.

Опасная для здоровья партия арахиса задержана. Решается вопрос о ее возврате либо уничтожении.

Автор: Отдел новостей «В»