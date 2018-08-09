Суперлайнер высадил туристов и принял на борт владивостокцев В минувший вторник круизное судно MSC Splendida, пришвартовавшееся у причала Морского вокзала приморской столицы, посетили российские туристы, журналисты и официальная делегация администраций края и города. Глава краевого центра Виталий Веркеенко, поднявшись на борт самого большого круизного лайнера, что заходило в порт Владивостока, отметил: в России всего четыре города, которые могут себе позволить принять судна такого класса, и Владивосток – один из них.

«Визит гостей из Японии длится недолго, всего один день. Но и времени требуется не так много, чтобы влюбиться во Владивосток – европейский город, окруженный странами Азии», – сказал Виталий Веркеенко на встрече с капитаном лайнера.

Руководство Морского вокзала Владивостока вручило капитану лайнера памятную табличку с названием города, а представители администрации приморской столицы – большую панораму с видом ночного Владивостока.

Как уже писал «В», судно с тремя тысячами туристов и почти 1000 членами экипажа на борту вышло из японского порта Аомори в понедельник вечером и ранним утром прибыло во Владивосток. Маршрут и график движения судна специально составлен так, чтобы совершать переходы по возможности ночью, а дневное время оставлять туристам для осмотра достопримечательностей в портах захода, рассказали представители экипажа лайнера официальным гостям.

После прохождения необходимых формальностей туристы из Японии, составляющие основную массу пассажиров судна, отправились на экскурсии. Для этого турфирмы привлекли несколько десятков автобусов.

По словам экспертов туристической отрасли, японские туристы очень благодарные и внимательные слушатели. Они интересуются историей города и нашей страны. В целом за последние годы туротрасль Японии активно меняется. Тенденция последнего времени в Стране восходящего солнца – поляризация турпотока на люкс-сегмент (для аудитории от 60 лет) и на бюджетные путешествия (для студентов). Владивосток, по словам туроператоров, привлекательный город для первой из этих групп, это взрослые туристы, ценящие высокий сервис и культурную программу.

«Японские туристы любят путешествовать в одиночку, парами либо со взрослыми детьми. Они любят гулять по городу самостоятельно. Владивосток для них позиционируется как безопасный для прогулок город», – отметил представитель японской турфирмы.

Напомним, что Владивосток входит в топ-5 лучших туристических городов России, по данным аналитического агентства «ТурСтат». В 2017 году краевой центр посетили более 3 миллионов иностранных туристов и путешественников из других городов нашей страны.

Автор: Отдел новостей «В»