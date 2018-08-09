Уходят в рейс под парусами Учебное парусное судно «Паллада» отправляется в новый учебный рейс.

Как сообщила пресс-служба «Дальрыбвтуза», фрегат пройдет по маршруту Владивосток – Циндао (Китай) – Йосу (Южная Корея) – Владивосток. Плавательную практику пройдут 125 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Владивостокского президентского кадетского училища, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

Рейс продлится почти месяц, и за это время учащихся ждут вахты, подвахты, учеба, тренировки. По возвращении домой курсанты получат квалификацию вахтенного матроса и вахтенного моториста.

Вместе со студентами практику пройдут и школьники: воспитанники парусного клуба «Паллада» из города Козьмодемьянска (Республика Марий Эл), клуба «Юный патриот Родины» (Владивосток) и детского морского центра «Каравелла» (Новосибирск).

27 августа из корейского порта Йосу будет дан старт международной регате учебных парусников, к которой присоединится и «Паллада». Во Владивосток участники должны прийти 1 сентября.

Автор: Отдел новостей «В»