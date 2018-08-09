В школах проверили звонки. Пожарной сигнализации Приемка школ к новому учебному году полным ходом идет во Владивостоке. Так, на днях специалисты городской администрации и сотрудники МЧС и Госпожнадзора пришли с проверкой в школу № 64, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы осматриваем помещения школы, проверяем чердаки, кабинеты, – говорит представитель МЧС по Приморскому краю Андрей Ситник. – Смотрим, не закрыты ли пути эвакуации, достаточно ли огнетушителей, исправна ли пожарная сигнализация».

Исполняющая обязанности директора школы № 64 Вера Жертовская о новой пожарной сигнализации может говорить долго. Ее здесь очень ждали. Датчик срабатывает на малейшее задымление, и в каждом уголке школы слышен голос, который просит покинуть помещение.

«Старая система выработала свой срок, и ее оперативно заменили, – рассказывает Вера Жертовская. – Новой пользуемся с июня, тестовый режим пройден успешно. В школе никаких нарушений системы безопасности не найдено».

Также на этой неделе проверки коснутся школ № 28, 74, 57 и 66. Комиссия проверит состояние помещений для занятий, спортивных залов, необходимую документацию, но на особом контроле – безопасность пребывания детей в учреждениях образования.

В этом году на ремонт образовательных учреждений Владивостока из муниципального бюджета было выделено 440 млн рублей. Это намного больше привычной ежегодной суммы. По заданию главы города Виталия Веркеенко особое внимание уделено вопросам безопасности в детсадах. Деньги были направлены на новые системы пожарной безопасности, оснащение эвакуационных выходов и запасных лестниц. Кроме того, во многих школах меняли окна, устанавливали камеры видеонаблюдения, ремонтировали кровли, закупали мебель и спортивный инвентарь.

Как отмечают специалисты, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов. На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае – июле проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это текущие и капитальные ремонты, приобретение технологического оборудования, мебели по ростовым показателям, решение вопросов безопасности.

Автор: Отдел новостей «В»