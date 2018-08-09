Подрядчикам не позволили расслабиться Усилить контроль за ремонтом по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» и соблюсти обещанные подрядчиками сроки – такое поручение глава Владивостока Виталий Веркеенко дал профильному заместителю Леониду Вильчинскому, сообщили в пресс-службе «В».

Отметим, что работы по программе БКД ведутся сейчас на 10 улицах краевого центра. Большая часть объектов, по словам подрядчиков, должна быть сдана в середине августа. Так, ремонт на улицах Бестужева, Прапорщика Комарова и Карьерной подрядчики обещали завершить к 15 августа, на Русской и Светланской – к 20 числу.

«Проконтролируйте соблюдение обещанных сроков окончания работ. Подрядчики обещали найти все ресурсы и возможности, чтобы сдержать свое слово. Профессионал, называя сроки, оценивает риски, объем работ и особенности местного климата. В этом году мы смогли начать работы по БКД намного раньше. Но не для того, чтобы у них было время расслабляться, а для того, чтобы раньше их закончить. Я привык работать по-мужски: сказал – сделал. С болтунами мы работать не будем», – заявил Виталий Веркеенко.

Он подчеркнул: подрядчики, работающие на муниципальных контрактах, несут ответственность перед жителями и за качество, и за культуру производства работ.

«Средства на ремонт дорог по БКД выделены большие – более 450 миллионов рублей. Подрядчикам не должно быть стыдно за выполненные работы и за дорожную обстановку, которая под конец сезона отпусков не должна усугубляться затянувшимся ремонтом», – акцентировал глава города.

Как уже писал «В», ускорить сроки на объектах, ремонтируемых по программе БКД, глава Владивостока поручил во время рабочей поездки по городским дорогам в конце июля.

«Так не сойдет. Там, где можно сделать лучше, у вас нет морального права делать хуже. Особенно по федеральной целевой программе. Либо не умеете, либо ленитесь, и то и другое очень плохо. Лично приеду на приемку работ. Если не справитесь, поставлю вопрос о возможности дальнейшего участия в муниципальных контрактах.

Также жесткие требования по гарантийному ремонту обязательно будут. Я больше верю в твердое слово и рукопожатие, чем в бумажные контракты с красивыми печатями и подписями. Договорились – значит, все должно быть сделано», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

В администрации города напомнили, что в этом году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке отремонтируют 10 улиц.

1. Улица Светланская (от пересечения с улицей Капитана Шефнера до остановки общественного транспорта «ДВГТУ»).

Работы ведет компания ООО «Федералстрой», генеральный директор Киракосян Эдик Сарибеки. Протяженность ремонтируемого участка 1,32 км. Стоимость работ по контракту 100714391,80 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 20.08.2018.

В ходе комплектного ремонта Светланской демонтируют 2684 метра трамвайных путей, установят 1920 метров дорожных и 922 метра тротуарных бортовых камней, 142 квадратных метра тактильных указателей, около 9 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, заменят 149 люков и решеток инженерных сетей, площадь асфальтирования составит 27 тысяч квадратных метров.

2. Улица Прапорщика Комарова (от ул. Пограничной до ул. Алеутской и от Океанского проспекта до ул. Уборевича). Работы ведет ООО «Федералстрой». Протяженность ремонтируемого участка 0,6 км. Стоимость работ по контракту 29790770,20 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 15.08.2018.

На улице Прапорщика Комарова установят более 2 тысяч метров бортовых камней, заменят 84 люка и решетки инженерных сетей, заасфальтируют более 8,5 тысячи квадратных метров проезжей части, более 2 тысяч квадратных метров тротуаров.

3. Улица Коммунаров.

Работы ведет компания ООО «Строй Сити», генеральный директор Ходэи Шамиль Аджиевич. Протяженность ремонтируемого участка 1,2 км. Стоимость работ по контракту 38356306 рублей. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 30.08.2018.

На улице Коммунаров установят более 2,5 тысячи метров бортовых камней, заменят 78 люков и решеток инженерных сетей, заасфальтируют более 14 тысяч квадратных метров проезжей части, около 2 тысяч квадратных метров тротуаров, установят 4 остановочных павильона.

4. Улица 50 лет ВЛКСМ.

Работы ведет ООО «Строй Сити». Протяженность ремонтируемого участка 1 км, стоимость работ по контракту 42334595 рублей.

Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 30.08.2018.

На улице 50 лет ВЛКСМ установят более 3 тысяч метров бортовых камней, заменят 43 люка и решетки инженерных сетей, заасфальтируют более 14 тысяч квадратных метров проезжей части, около 5 тысяч квадратных метров тротуаров, установят 1 остановочный павильон.

5. Улица Спортивная (на участке от пересечения с улицей Борисенко до площади Луговой).

Работы ведет ООО «Строй Сити». Протяженность ремонтируемого участка 0,65 км. Стоимость работ по контракту 30258342 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 30.08.2018.

В ходе ремонта улицы Спортивной установят более 1700 метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтируют систему ливневой канализации, заменят 17 люков и решеток инженерных сетей, новое асфальтобетонное покрытие появится на площади более 10 тысяч квадратных метров.

6. Улица Порт-Артурская.

Работы ведет компания ООО СК «Автобан-ДВ». Управляющий Шаптала Александр Валерьевич. Протяженность ремонтируемого участка 1,7 км. Стоимость работ по контракту 36219102,21 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 15.09.2018.

В ходе ремонта здесь заменят более 3 тысяч бортовых камней, уложат новое покрытие на площади около 14 тысяч квадратных метров, заменят люки и решетки инженерных сетей, установят 3 новых остановочных павильона.

7. Улица Русская (от дома № 55б на ул. Русской до пересечения с ул. Раевского).

Работы ведет ООО СК «Автобан-ДВ». Протяженность ремонтируемого участка 1,3 км. Стоимость работ по контракту 32446065,69 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 20.08.2018.

На улице Русской благоустроят разворотное кольцо троллейбусов, установят около 1,5 тысячи дорожных и тротуарных бортовых камней, заменят 73 люка и решетки инженерных сетей, площадь асфальтирования составит более 15 тысяч квадратных метров.

8. Улица Адмирала Кузнецова (от пересечения с Адмирала Юмашева до Адмирала Спиридонова).

Работы ведет ООО СК «Автобан-ДВ». Протяженность ремонтируемого участка 1,43 км. Стоимость работ по контракту 47681657,10 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 20.08.2018.

На ул. Адмирала Кузнецова установят более 3 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтируют 3 подпорные стены, заменят 45 люков и решеток инженерных сетей, установят один остановочный павильон, заасфальтируют более 16 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и более 2 тысяч квадратных метров тротуаров, установят искусственные дорожные неровности вблизи пешеходных переходов.

9. Улица Бестужева.

Работы ведет компания ООО «Скаб», коммерческий директор Макарян Артур Мартинович. Протяженность ремонтируемого участка 0,93 км. Стоимость работ по контракту 39105761,01 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 15.08.2018.

Подрядная организация установит здесь более 3 тысяч метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтирует 6 лестниц, заменит 85 люков и решеток инженерных сетей, уложит новое асфальтобетонное покрытие на площади более 11 тысяч квадратных метров, установит два новых остановочных павильона.

10. Улица Карьерная.

Работы ведет ООО «Скаб». Протяженность ремонтируемого участка 1,8 км. Стоимость работ по контракту 53728 703,99 рубля. Сроки окончания работ по договору 30.09.2018. Обещанные (пересмотренные) сроки 15.08.2018.

Здесь установят более 5 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, заасфальтируют около 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и более 2 тысяч квадратных метров тротуаров, заменят 57 люков и решеток инженерных сетей, установят 1 остановочный павильон.

Автор: Отдел новостей «В»