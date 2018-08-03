В политике быть - по-акульи выть Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят политический триллер «Опасная игра Слоун», хорроры «Судная ночь. Начало» и «Голодный Z», драмы «Кодекс Готти», «Планета зверей», мелодрама «Между рядами» и «Кристофер Робин» – история про повзрослевшего друга Винни Пуха, который снова стал разговаривать с плюшевыми куклами.

«Опасная игра Слоун» (16+)

Элизабет Слоун – самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда Элизабет берется за самое сложное в своей карьере дело, то понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

«Судная ночь. Начало» (18+)

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено все. Что станет с миром, в котором люди согласятся поучаствовать в таком социальном эксперименте?

«Кодекс Готти» (16+)

Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья, где финансовое благополучие и власть ставятся выше моральных аспектов, является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьей нависнет угроза?

«Кристофер Робин» (6+)

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

«Голодные Z» (18+)

В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью. Очередной зомби-апокалипсис, созданный канадскими мастерами с наивной любовью к жанру и довольно неуместной драматической серьезностью.

«Мальчишник в Европе» (18+)

Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден: бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков – с покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!

«Планета зверей» (16+)

Оказавшись по уши в долгах, главный герой решается на отчаянный шаг: принять участие в загадочных играх «Число судьбы», где главная ставка – жизнь! Китайский боевик с Майклом Дугласом в главной роли.

«Между рядами» (16+)

Кристиан – новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ