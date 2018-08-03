Страдивари трижды вызывали на бис На днях слушал музыку гениальных Моцарта и Вивальди. Ее исполняли на скрипке не менее великого Страдивари.

Можно сказать, что мне просто повезло. Купил билеты на один из концертов III Международного дальневосточного фестиваля на Приморской сцене Мариинского театра. В программе значилось исполнение самой известной 40-й симфонии Вольфганга Амадея Моцарта и столь же популярного произведения для скрипки и струнных «Времена года» Антонио Вивальди.

Дирижером и солистом выступал известный румынский музыкант и концертмейстер Лоренц Настурика-Гершовичи. Этот виртуоз известен во всем мире, читает лекции в консерваториях, гастролирует по всему свету, сотрудничает с ведущими камерными и симфоническими оркестрами. В том числе тесно работает и с художественным руководителем Мариинки Валерием Гергиевым. Именно он пригласил своего коллегу выступить перед поклонниками классической музыки Владивостока. А тот захватил с собой раритет – скрипку самого Страдивари.

Впервые на публике Настурика-Гершовичи появился с этим инструментом именно в России на главной сцене Мариинки в Санкт-Петербурге. Это случилось в 2013 году, когда маэстро возглавил Страдивари-ансамбль. В этом необычном коллективе скрипки, альты и виолончели были изготовлены в начале ХVIII века одним мастером (всего в мире сохранилось около 650 струнных инструментов из 1100 изготовленных Антонио Страдивари). Когда, у кого и за какую сумму румынский музыкант приобрел итальянский инструмент, до сих пор неизвестно. Зато известно, что скрипка изготовлена в 1713 году, то есть ей сейчас свыше трех веков. У нее даже есть персональное имя – rodewald.

В анонсах концерта не афишировалось, что сольные партии на чудо-скрипке исполняет Настурика-Гершовичи. Поэтому звучание во Владивостоке rodewald стало для слушателей дополнительным бонусом.

Хотя, если честно, если бы мне перед выступлением не сказали про скрипку Страдивари, то я бы и понятия не имел о звучании реликвии. Ну не настолько я силен в музыке, чтобы узнать ее по голосу. Отличить скрипку от альта или гобой от фагота еще могу, а вот дальше этого мои знания не распространяются. Хотя, не скрою, мне было чертовски приятно приобщиться к прекрасному. Тем более что исполнялись любимые во всем мире произведения.

К тому же образ маэстро был под стать своему инструменту. С гривой седых волос в строгом костюме он производил неизгладимое впечатление. Поэтому в завершение концерта публика не хотела отпускать музыканта со сцены. И ему трижды приходилось выходить на сцену и играть на бис!

Автор: Николай КУТЕНКИХ