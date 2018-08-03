«Мариинский»: Моцарт и японцы Во Владивостоке с неизменным аншлагом продолжаются концерты III Международного дальневосточного фестиваля «Мариинский».

Можно сказать, что в этом году фестиваль проходит под знаком Моцарта и японских артистов.

Так, 27 июля Камерный оркестр Приморской сцены Мариинского театра исполнил симфонию № 40 великого Вольфганга Амадея Моцарта, а дирижировал оркестром знаменитый мастер Лоренц Настурика-Гершовичи (Германия).

30 июля на Приморской сцене Мариинского театра выступили два музыканта из Японии – скрипач Миура Фумиаки и дирижер Шизуо Кувахара. В программе вечера были сочинения Феликса Мендельсона и Николая Римского-Корсакова. Миура Фумиаки – самый молодой победитель международного конкурса скрипачей им. Йозефа Иоахима в Ганновере.

Лауреат множества международных конкурсов дирижер Шизуо Кувахара объездил с гастролями всю Северную и Южную Америку, Европу и Азию.

1 августа первый акт оперы Моцарта «Так поступают все» (концертное исполнение) представили стипендиаты Программы Аткинс: солистка оперной труппы Мариинского театра Оксана Шилова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Эвелина Агабалаева.

7 августа Концерт для фортепиано с оркестром № 20 сыграет виртуозная пианистка Йол Юм Сон (Южная Корея). В этот же вечер стипендиаты Программы Аткинс и Эвелина Агабалаева исполнят Реквием Моцарта. За пультом – Юстус Франтц.

В этом году участие в Международном дальневосточном фестивале «Мариинский» во Владивостоке принимают артисты из шести стран: Германии, Китая, России, США, Южной Кореи, Японии.

Автор: Отдел новостей «В»