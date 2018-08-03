О чем молчит твоя рубашка? Кроссовки – очень симпатичные, можно сказать, улыбающиеся. Рубашка – на «плечиках» производит впечатление задумчивой. А вот у комбинезона вид какой-то хулиганский…

Взглянуть на одежду под непривычным углом предлагает художник Ирина Загузова. Ее выставка, которая проходит в галерее современного искусства «Арка», так и называется – «Одежда». И представлены там девять работ – портреты без героя, можно сказать, рассказ о человеке без изображения самого человека. Вот вещь – судите по ней.

– Мне очень важно, что это именно мои вещи, мои футболки, рубашки, шорты, – говорит Ирина Загузова. – Идея именно такой выставки, такой серии работ пришла ко мне случайно. Я ходила по мастерской, размышляла и вдруг поняла, что постоянно боковым зрением смотрю на свою одежду – черную рубашку, в частности. И мне показалось, что это и красиво, и даже в какой-то степени забавно, потому что одежда, которая в данный момент не на человеке, а на крючке или на вешалке, выглядит совсем иначе, есть в ней что-то необычное, даже эмоциональное. Поэтому села и написала свою рубашку, а потом и другие работы…

Я не старалась выписывать детали одежды – строчки, шовчики, складочки. Выставка не об этом, не о костюме, она о человеке. Я вообще минималист, а, между прочим, минимализма не так легко добиться. Если вы заметили, фон во всех работах один: белая стена. И форма одежды тоже почти одна и та же: это или треугольник, или квадрат – все просто, лаконично.

Я рисовала только собственную одежду, только то, что ношу сама. А я платья не уважаю. Поэтому шорты, комбинезоны, футболки, рубашки…

Кстати, работа над выставкой помогла мне многое понять о себе. Я очень люблю один тип футболок, всегда их покупаю. А когда рисовала футболку, вдруг вспомнила, что именно такую любила в детстве, мне их часто покупали. Выходит, потому и сейчас выбираю именно их.

Какое послание вложено в выставку? По сути, это мои автопортреты. Мне кажется, что обо мне многое можно понять, если внимательно посмотреть на работы.

Прогулка по выставке «Одежда» напомнит посетителям «Арки» о том, как много мы можем узнать о человеке, присмотревшись к его вещам, например. Как важно быть наблюдательными.

– Формально все работы можно отнести к жанру натюрморта, но в этот раз зрителю представлены не совсем привычные предметы, раскрывающие мысли художника о мироустройстве, – предметы гардероба, – говорит искусствовед Юлия Климко. – Одежда давно стала предметом внимания художников, которые, вырисовывая тончайшие рисунки кружева и различные орнаменты из мелкого бисера и жемчуга, работая над совершенной передачей фактуры ткани (шелка, бархата, хлопка) и драпировкой, сохранили многие детали, отражающие уровень мастерства швей и ремесленников, достижения моды, пристрастия общества и ценности разных эпох.

Ирина Загузова предлагает не любоваться одеждой, а всматриваться в нее, вводя в изображение ткани свой лексикон фраз и жестов. Она изображает одежды целостными, нагружает их смыслами, лишает их привлекательности и желания примерить, но до них можно дотронуться, проверить на ощупь фактуру и уловить запах. Специфическая выразительность предметов гардероба связана не с буквальным присутствием художника и особенностями фигуры конкретного человека. Благодаря расположению предметов на холсте легко читается связь тела с одеждами, которые берут на себя функции главного героя. Важно отметить, что Ирина не делает акцент на гендерности. Художник не повествует о женской доле. Манера ее письма свободна, мазок широкий и легкий, цветовое решение достаточно скупое, но в совокупности художественные приемы становятся сильным визуальным кодом, прописанным вне времени и прочих условностей, сосредоточенным на переживаниях и осознанном прохождении жизненного пути. Ирина Загузова через серию картин «Одежда» рассказывает о своих буднях – буднях художника, для которого в работе заключен смысл жизни, а мастерская – целый мир, в котором одежда носит утилитарный характер. Ирина показывает свои рабочие штаны, запачканные краской, комбинезон, футболку, рубашку, ботинки – художник словно закрепляет интимные символы верности себе и своим убеждениям, свое отношение к вещам, на которых труд и время оставили свои следы. Предметы одежды на холстах становятся отражением жизненного пути автора.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ