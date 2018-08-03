Вынос грязи со строек на дороги будут наказывать рублем Во Владивостоке намерены ужесточить надзор и наказание за вынос грязи колесами автотранспорта со строительных площадок на городские улицы.

Это предусматривается в новых Правилах благоустройства Владивостока, разработанных по поручению главы города Виталия Веркеенко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к административной ответственности за загрязнение дорог нарушителей будут привлекать специалисты административно-территориальных управлений районов города в ходе ежедневных рейдов.

Большегрузные автомобили, выезжающие со строек на проезжую часть, выносят с собой большое количество не только строительного мусора, но и плотный слой земли и грязи. Все это дальше разносится по дорогам краевого центра. От этого страдают жители города, владельцы легковушек, а также дорожные службы.

В ходе публичных слушаний по проекту новых Правил благоустройства Владивостока горожане поддержали соответствующий пункт документа.

Следующим шагом станет увеличение штрафов за данное правонарушение. Администрация Владивостока уже обратилась с соответствующей инициативой в Законодательное собрание Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»