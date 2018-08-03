Старшеклассники наведут порядок в классах Третья, последняя в это лето смена ремонтных бригад стартует в школах Владивостока 6 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Старшеклассникам предстоит убрать школьную территорию, облагородить и прополоть клумбы, а также привести в порядок мебель в кабинетах, развесить стенды в школьных коридорах или проставить библиотечные штампы в школьных учебниках. Некоторые будут работать помощниками вожатых в пришкольных лагерях. Перед началом работ подростки проходят инструктаж по технике безопасности.

Всего, как уже писал «В», в этом году организовано три смены ремонтных бригад. Каждая длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник получает более 3 тысяч рублей. Как добавили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, всего за лето в ремонтных бригадах поработает более 2000 подростков.

Автор: Отдел новостей «В»