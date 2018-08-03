Во Владивостоке благоустраивают проезды к многоквартирным домам Ремонт внутриквартального проезда завершился на улице Амурской, 24-26. В новое асфальтобетонное покрытие «оделись» пешеходные зоны и проезжая часть.

В план ремонта этот проезд попал по наказам избирателей думы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация выполнила весь комплекс строительных работ: установила новые дорожные и тротуарные бордюры, отремонтировала лестницу, уложила асфальтобетонное покрытие на тротуарах и прилегающей к входам в подъезды территории, а также на проезжей части. Площадь ремонта составила более 800 квадратных метров, уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в 2018 году в приморской столице отремонтируют более 20 километров дорог. Ремонт дорожного полотна ведется не только на основных магистралях города, но и на внутриквартальных проездах, придомовых территориях и пешеходных зонах.

Автор: Отдел новостей «В»