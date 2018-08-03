В неразграниченных землях нашли значительный резерв Почти 7,5 млрд рублей задолжали Владивостоку арендаторы земельных участков, и эта цифра продолжает расти.

Каковы причины такой задолженности, какие меры необходимо принять для ее снижения и каков прогноз доходов по арендной плате, обсудили специалисты администрации города совместно с представителями краевого департамента земельных и имущественных отношений. Совещание прошло под руководством главы приморской столицы Виталия Веркеенко, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Повышение доходов в бюджет – важнейший вопрос и ключевая задача для нас, поскольку именно от бюджетных поступлений зависит реализация всех наших городских программ», – отметил глава города.

Совещание в таком формате проходило по той причине, что одним из основных администраторов неналоговых доходов бюджета Владивостокского городского округа является департамент земельных и имущественных отношений, так как земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находятся в ведении края.

По информации заместителя главы администрации Натальи Зубовой, в 2017 году департаментом собрано 1 млрд 40 млн рублей доходов в бюджет Владивостока (это арендная плата и плата за продажу земельных участков), что составляет 46,5 % неналоговых доходов, или 11,5 % налоговых и неналоговых доходов городской казны. При этом задолженность по арендной плате за землю составляет огромную сумму и продолжает расти. Из 7,5 млрд рублей основной долг составляет 2,47 млрд, пеня – 5,028 млрд. Только за 6 месяцев 2018 года задолженность увеличилась на 532 млн рублей.

Начальник отдела подготовки договоров и администрирования доходов департамента земельных и имущественных отношений Ия Гребенюк рассказала о причинах снижения доходов и сохранения задолженности по арендной плате за землю.

Так, одной из них является то, что арендаторы и собственники земельных участков массово оспаривают установленную кадастровую оценку земли в Росреестре либо в суде, значительно снижая стоимость земли. Соответственно, снижается арендная плата и налог на землю. Так, с 1 января 2016-го по 1 июня 2018 года в результате оспаривания кадастровой стоимости потери по арендной плате за землю составили 119,5 млн рублей, а по земельному налогу – 180,5 млн.

Еще одна причина – нарушение договорных отношений и неуплата аренды за землю арендаторами. По признанию специалистов, процедура взыскания в суде задолженности длительная, однако, как подчеркнул глава города, эту работу необходимо активизировать.

«Кроме того, только небольшая часть из всего массива неразграниченных земель на территории Владивостока предоставлена в аренду, – отметила Наталья Зубова. – Всего площадь неразграниченных земель 28331 га, из них предоставлено в аренду только 2055 га, что составляет 7,3 %. Таким образом, в этом вопросе есть значительный резерв, который позволит эффективнее использовать землю в городе, активнее развиваться бизнесу и получать доходы в бюджет». Для этого департаменту рекомендовано выявлять земельные участки, которые можно дополнительно сдать в аренду или продать.

«Также в городе есть объекты незавершенного строительства. Необходимо либо стимулировать собственников завершать стройку – помогать им сдавать в эксплуатацию, чтобы платились налоги на недвижимость, либо в крайнем случае сносить в судебном порядке. Для города, считаю, полезнее легализовать объекты, если они, конечно, построены без нарушений», – добавил Виталий Веркеенко.

В ходе совещания было заявлено, что снижение доходов бюджета города недопустимо, необходимо изыскать возможность получения дополнительных доходов и разработать комплекс мер по предотвращению задолженности и улучшению работы с арендаторами. При этом необходимо не только обеспечивать своевременную уплату текущей арендной платы, но и взыскивать задолженность, образовавшуюся в предыдущие годы.

Также глава города поручил специалистам разобраться с использованием земельных участков на улицах Выселковой, Ватутина, 4, Черняховского 3, Толстого 32.

Автор: Отдел новостей «В»