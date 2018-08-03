Лососи задержались с подходом Первые итоги лососевой путины обсудили в Росрыболовстве, сообщили в пресс-службе ведомства. По состоянию на 30 июля добыто 155 тыс. тонн рыбы, что меньше уровня 2016 года на 2,5 тыс. тонн.

В лидерах по объемам вылова Камчатка. К ее берегам массово подходит горбуша, уловы доходят до 3 тыс. тонн в сутки. На сегодняшний день камчатские рыбаки освоили 136,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 36 % больше, чем за аналогичный период 2016 года (сравнение ведется по четным годам).

В Магаданской области рыбаки также ведут промысел со значительным опережением показателей 2016 года: добыто 3,6 тыс. тонн, прирост – 85 %.

В Сахалинской области в связи с задержкой подходов рыбы общий объем вылова меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В Приморье промысел лососей также проходит с отставанием от цифр сравниваемого года на 69 % – добыто 900 тонн.

Но самое серьезное отставание в объеме вылова наблюдается в Хабаровском крае: добыто 7,9 тыс. тонн, что составляет лишь 20 % от уровня 2016 года.

Задержку подходов тихоокеанских лососей ученые связывают с неблагоприятными климатическими условиями, но прогнозируют улучшение промысловой обстановки.

Автор: Отдел экономики «В»