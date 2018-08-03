Новый главный санитарный врач назначен в Приморье Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю возглавила Татьяна Детковская, сообщили в пресс-службе края.

Соответствующий приказ 1 августа подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Детковская работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.

Напомним, что весной 2018 года бывший глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Автор: Отдел новостей «В»