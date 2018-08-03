100 баллов за русский язык Стали известны результаты сдачи приморцами единого государственного экзамена. Итоги всей кампании ЕГЭ - 2018 подведут после дополнительного этапа в октябре, сообщила пресс-служба края.

Фактически в сдаче ЕГЭ приняли участие 10048 человек, из них 9327 – выпускники текущего года, остальные участники – выпускники прошлых лет.

В целом результаты экзамена в этом году радуют: более 81 балла получили 1826 человек. 1666 приморцев получили высокие баллы за сдачу ЕГЭ по русскому, 210 – за обществознание, а завершает тройку предметов-лидеров английский язык, по результатам которого в Приморье 182 высокобалльника.

Кроме того, в регионе 35 человек получили за экзамены максимальный балл. 27 человек набрали 100 баллов по русскому языку, по два человека показали отличный результат по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию и истории. По одному стобалльнику по физике и химии.

Автор: Отдел новостей «В»